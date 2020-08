Nella settimana appena trascorsa si sono giocate tre gare al Golf degli Ulivi di Sanremo. Giovedì 13 Agosto si svolta la Ocean Cup Deluxe, una 9 buche stableford categoria unica, Venerdì 14 e Sabato 15 Agosto si è tenuto il VI° Sanremo Gran Prix, una 18 buche quattro palle stableford e Domenica 16 Agosto si è giocata la TMOpen Race to Marrakech, una 18 buche stableford tre categorie.

Ocean Cup Deluxe

Giovedì 13 agosto 2020 – 9 buche stableford cat. unica

Categoria unica

1° Lordo John Rosanova 16

1° Netto Ludovica Gavino 27

2° Netto Carlo Riva 20

3° Netto Nicola Calabria 20

Premi Speciali

1° Lady Maria Giovanna Repetto 16

1° Senior Giorgio Cravaschin

Sanremo Gran Prix

Venerdì 14 e sabato 15 agosto 2020 – 36 buche 4 palle m.p. stableford

1° Coppia Lordo Bruno Frontero – Lorenzo Guidotti 88 (43 + 45)

1° Coppia Netto Bruno Ceriani – Alessandro Gola 88 (45 + 43)

2° Coppia Netto Enzo Milan – Goffredo Formato 87 (44 + 43)

3° Coppia Netto Gianpietro Colacicco- Elvio Baudino 87 (44 + 43)

1° Coppia Senior Rudolph Mazzoli – Roberto Castello 83 (44 + 39)

1° Coppia Mista Carlotta Ricolfi- Lapo Imperatore 86 (45 + 41)

1° Coppia Netto I giornata Mario Giribaldi – Nelly Balangero 44

1° Coppia Netto II giornata Cesare Fregni – Marilena De Mattia 46

Nearest to the Pin Maschile Simone Calvo 0,75 mt

Nearest to the Pin Femminile Carlotta Ricolfi 1,05 mt

Nearest to the Pin 2° colpo Maschile Bruno Ceriani 1 mt

Nearest to the Pin 2° colpo Femminile Carlotta Ricolfi 1 mt

Driving contest Maschile Lorenzo De Carli

Driving contest Femminile Valentina Buzzi

1° Nearest to the Pin Maschile Senior Mauro Conforto 1,89 mt

1° Nearest to the Pin Femminile Senior Maria De Mattia 83 cm

Nearest to the Pin 2° colpo Maschile Mario Giribaldi 98 cm

Nearest to the Pin 2° colpo Femminile Laura Giuliani 8 mt

Driving contest Maschile Senior Emilio Cremona

Driving contest Femminile Senior Vittoria Foglia

TMOpen Race to Marrakech

Domenica 16 agosto 2020 – 18 buche stableford 3 cat.

1ª Categoria 0/12 lim.

1° Lordo Emanuele Danzi 32 Riviera Golf

1° Netto Diego Danzi 34 Castelgandolfo

2° Netto Alberto Biancheri 32

2ª Categoria 13/20 lim.

1° Netto Elvio Baudino 36

2° Netto Stefano Pastore 36 Cavaglià

3ª Categoria 21/36

1° Netto Alberto Bressani 38

2° Netto Mauro Giancaterino 35

Nella prossima settimana si svolgeranno tre gare. Giovedì 20 Agosto si giocherà la Ocean Cup Deluxe, una 9 buche stableford categoria unica, Sabato 22 Agosto si giocherà il Trofeo Regina d’Agosto, una 18 buche stableford tre categorie e Domenica 23 Agosto si terrà la Coppa dei Pro una 18 buche stableford due categorie (0/18 – 19/36).