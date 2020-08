Il Comune di Bordighera informa che martedì 1 settembre la struttura del Palazzetto dello Sport, in Via Diaz, chiusa da oltre cinque mesi, riaprirà le attività al pubblico.

