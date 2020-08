Duplice lutto nella politica e della cultura imperiesi. A 52 anni è mancata Simonetta Barla, vice sindaco a Cesio, mentre Giorgetta Revelli, insegnante di lingue e animatrice di convegni culturali, è mancata a 71 anni. La Barla, lavorava in Provincia, occupandosi di Personale. I funerali si terranno oggi alle 16 a Cesio. Sempre oggi alle 16 ad Artallo ci saranno i funerali della professoressa Revelli, che aveva retto la cattedra di Slavistica all’Università di Genova, come riporta Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta