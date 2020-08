I finanzieri di Genova hanno sequestrato 76 chili di marijuana su un tir proveniente dalla Spagna e fermato per un controllo lungo la Autostrada dei Fiori. Arrestato l’autista, un 45enne sloveno. Se venduta al dettaglio la droga avrebbe fruttato circa mezzo milione di euro. In un’area di servizio del comune di Vezzi Portio (Savona) nella carreggiata in direzione levante, i finanzieri hanno trovato 68 buste di plastica contenenti infiorescenze di marijuana, divise in 5 borsoni.

