A Sanremo il proprietario di una pizzeria kebab in corso Cavallotti non si è accorto della presenza di un cliente nel bagno e lo ha lasciato chiuso nel locale durante la pausa pomeridiana. I Carabinieri sono stati chiamati da alcuni passanti che hanno visto il cliente battere sui vetri e fare segni dall’interno del locale. E’ stato rintracciato il proprietario che ha liberato il giovane.

Sanremo, resta chiuso in una pizzeria kebab. Liberato grazie alla segnalazione di alcuni passanti