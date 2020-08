L’Osteria La Ciotola di Lorenza Cassini nel suo spazio culturale ospiterà la presentazione del primo libro di Luca Barozzi intitolato “Oltre il sogno…il vento” venerdì 21 agosto alle 18:30 in via S. Stefano 4 a Sanremo, all’ingresso della Pigna.

Luca Barozzi è un giovane scrittore emergente della provincia di Imperia, dove vive.

La scrittura non è soltanto la sua passione, bensì una forma di terapia: dall’età di 13 anni è affetto da una malattia degenerativa agli occhi, che lo ha condotto alla totale cecità a 35 anni. Oggi ne ha 42 e affronta la vita con una grinta e un ottimismo esemplari.

La vicenda, una struggente storia d’amore, è autobiografica e si sviluppa tra Imperia e Gorizia in un breve arco di tempo. In realtà, è vissuta paradossalmente in un luogo altro dal regolare scorrere della quotidianità e rappresenta uno spaccato di eternità, suggellato dal linguaggio aulico scelto dall’autore, che nel romanzo prende il nome di Alessandro.

Luca Barozzi dialogherà con i giornalisti Andrea Di Blasio e Anna Maria Castellana. Al termine ci sarà la possibilità di porre delle domande da parte del pubblico e il firmacopie.

Nel rispetto delle norme di sicurezza, all’incontro si potrà partecipare su prenotazione, telefonando al numero 0184/507609 o al 338/4477160.