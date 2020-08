Una ragazza ligure, Paola Toscano, 27enne genovese, è morta in un incidente stradale a Sydney. Si era trasferita in Australia nel 2017 e faceva la cameriera. Forse per un colpo di sonno ha perso il controllo della sua Volkswagen Golf ed è andata a sbattere contro un jersey di cemento, secondo quanto riferisce “Il Secolo XIX”.

Correlati