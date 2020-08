Iscritti e simpatizzanti del PD (Partito Democratico) si ritroveranno giovedì 20 agosto alle ore 19,30 in un noto locale del centro di Dolceacqua per l’incontro con i candidati alle elezioni Regionali del 20 e 21 settembre ed annesso referendum. Oarticolarmente attesi gli interventi degli ex Sindaci di Imperia Giovanni Barbagallo e di Ventimiglia Enrico Ioculano. Verrà illustrato Il progetto alternativo della coalizione che vede come candidato Presidente il genovese Ferruccio Sansa.

E. R.