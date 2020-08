Sono 16 i nuovi casi di covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria. Questo il dettaglio: ASL2 – 11 casi di cui: • 7 contatti di casi confermati (di cui 6 link grigliata del 1° agosto a Quiliano) • 2 strutture sociosanitarie • 1 rientro viaggio estero • 1 segnalazione dipartimento di prevenzione

Coronavirus, 16 nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Liguria