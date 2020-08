Domani, lunedì 17 agosto, alle 11 nella Chiesa di Maria Ausiliatrice saranno celebrati i funerali di Arrigo Bonaldi, prematuramente mancato a 67 anni. Maestro di composizioni floreali, era un artista capace di trasformare la sua grande passione in uno splendido lavoro. Da giovane a Ventimiglia, con i suoi genitori aveva gestito “Angela Fiori” in via Chiappori. In seguito come fiorista aveva portato le proprie composizioni in importanti ricevimenti anche nel Principato di Monaco. La morte prematura di Arrigo ha provocato un vivo cordoglio a Vallecrosia, Ventimiglia e Bordighera alla luce del fatto che Arrigo era un uomo di cuore, apprezzato e benvoluto per la sua simpatia e la sua gentilezza.

