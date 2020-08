Stop alle discoteche e obbligo di mascherina anche all’aperto a partire dalle 18 sino alle 6 di mattino, nei luoghi dove si non può rispettare il distanziamento. Sale la curva dei contagi da Coronavirus ed il Governo presenta così una nuova ordinanza. Gli operatori dei locali da ballo lamentano una perdita di 4 miliardi di euro. Nel Dl agosto saranno comunque appostate risorse specifiche per ripianare il danno.

