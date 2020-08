La Sanremese ha terminato la prima settimana di allenamenti al Comunale. I biancoazzurri si sono sottoposti al test di Gacon per valutare la resistenza aerobica, mentre al pomeriggio il gruppo si è spostato al campo “Grammatica”.

Dopo un po’ di torello e alcuni esercizi di tecnica individuale, Lo Bosco e compagni si sono sfidati in una serie di mini partitelle a campo ridotto a due e a tre tocchi per affinare il possesso palla e per iniziare a lavorare sui movimenti di squadra, necessari per trovare la giusta amalgama sia in fase di attacco che nelle coperture difensive.

Per il Ferragosto, il tecnico Bifini ha concesso al gruppo due giorni di riposo. Gli allenamenti riprenderanno lunedì 17 agosto alle 9 del mattino. Per tutta la prossima settimana, fino a sabato, sono in programma doppie sedute giornaliere. Dopo una prima fase di rodaggio, insomma, si inizia ad aumentare il ritmo.