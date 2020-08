Domani, lunedì 17 agosto, alle 19, l’Onorevole Edoardo Rixi, segretario regionale Lega Liguria, sarà a Imperia, alla Galleria degli Orti, per l’inaugurazione del point elettorale di Alessandro Piana, presidente del Consiglio regionale uscente e capolista della Lega alle prossime elezioni regionali nel collegio di Imperia.

