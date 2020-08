Si rinforza ulteriormente la pattuglia dei giovani per la Golfo Dianese 1923. Andrea Donato centrocampista classe 2002 reduce dall’esperienza al Savona, dove ha passato gli ultimi sei anni, per la prima volta si cimenterá con la prima squadra. Fabio Gibilaro centrocampista del 2002 ex Savona facente parte della rosa che ha affrontato la serie D nella passata stagione approda in giallorossoblu.

