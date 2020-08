La notizia della scomparsa improvvisa di Arrigo Bonaldi, 67 anni, conosciutissimo, apprezzato e benvoluto per la sua gentilezza e simpatia, ha provocato un vivo cordoglio nell’estremo ponente. Aveva gestito un negozio di fiori “Angela Fiori” assieme ai genitori. La morte prematura di Arrigo Bonaldi ha colpito profondamente le due comunità di Ventimiglia e Bordighera.

