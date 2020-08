In attesa che a settembre si possa assumere una linea comune con il Ministero dell’Interno, il sindaco Scullino non intende stare fermo e grazie al prezioso lavoro, la fattiva e attiva collaborazione tra la Polizia comunale e la Polizia di Stato, ringraziando per questa sinergia il Questore Pietro Milone e il vice Saverio Aricò, risponde alle richieste che quotidianamente arrivano lui dai cittadini. Sono tempestato da telefonate, mentre giro per la città, la gente mi ferma, vuole pulizia, ordine e sicurezza. Grazie alle Forze dell’Ordine, in questo periodo dopo la chiusura effettuata del Campo Roja, ho voluto intensificare le verifiche sul territorio, anche notturne. Ho fatto istituire al comandante della Polizia comunale, Giorgio Marenco, un turno serale che va dalle 20 alle due di notte. Abbiamo intensificato i controlli lungo le zone più critiche, i cittadini e i turisti devono sentirsi più sicuri. Non vi sono pericoli ma la gente non ha sempre la percezione di sentirsi sicura. Intendo provvedere, chiedo l’aiuto anche delle minoranze, non èuna questione ideologica, solo un’esigenza della popolazione. Sinceramente, in questi giorni ho visto circolare una foto con dei bambini extracomunitari con la loro famiglia che dormivano sul terreno, non è giusto, dobbiamo presto intervenire e dare supporto umanitario a chi ne ha bisogno davvero, la Caritas e altre associazioni fanno già molto ma non si può chiedere ai volontari di sostituire lo Stato. Cosa intende fare il Governo? I comuni non hanno risorse finanziarie per assistere decentemente i residenti in stato di difficoltà, il Comune di Ventimiglia non può farsi carico anche delle problematiche migratorie, solo perchè è una città di confine. Chiedo a tutti di riflettere, io continuerò a fare la mia parte con i miei amministratori, ma il Governo deve assumere una linea seria, concreta e attuabile, subito però!