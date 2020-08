Un 20enne di Torino ha riportato la frattura di alcune costole e altri traumi in una rissa scoppiata a Loano questa notte fuori dalla discoteca loanese “BeeFly”, poco prima delle 5 una lite per futili motivi, caratterizzata da calci e pugni. Il 20enne torinese è ora al “Santa Corona” di Pietra Ligure, con alcuni giorni di prognosi. Grande lavoro per il 118 nella notte per molte chiamate relative a minorenni ubriachi che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari o al trasporto in ospedale.

