A Sanremo il deposito dei bus sotto piazza Colombo potrebbe essere spostato nel livello inferiore del Mercato dei fiori, per una spesa di 22 mila euro. Lo spostamento consentirebbe di far cambiare volto a piazza Colombo, principale luogo di aggregazione in centro. Il Comune ha affidato un incarico per risistemare la filovia all’incrocio tra l’Aurelia e via Padre Semeria e ripensare un incrocio “chiave” di ingresso in città, come scrive Lorena Rapini su “La Stampa”.

