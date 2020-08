I nuovi agenti della Polizia Municipale a Sanremo saranno più giovani e atletici. Ci si potrà candidare solo se si ha meno di 42 anni. La soglia massima per la corsa sui 1000 metri è di 4 minuti e 40 secondi per gli uomini, di 5 minuti e 40 per le donne. Nel salto in alto un metro (uomini) e 80 centimetri (donne). Per le flessioni sulle braccia non meno di 15 per gli uomini e di 7 per le donne, come scrive Gianni Micaletto su “La Stampa”.

