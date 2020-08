New experience in Elevation Club. “La direzione è giusta – afferma Stefano Scialli direttore del Elevation Club by Confesercenti – il nostro territorio ha bisogno di nuove experience da offrire nel settore turistico .

L’ “Elevation Club” ha voluto inserire nel proprio menu’ delle attività outdoor, un nuovo prodotto turistico .

La nostra mission – conclude Scialli – è di creare nuove curiosità per il turista , con nuovi colori, nuove tappe , nuove emozioni .”

Elevation Club ha deciso di dedicarsi alla ricchezza della nostra terra, valorizzando i luoghi dell’agricoltura, della coltivazione, rendendo protagonista la fatica dei nostri contadini.

Nasce cosi’ “Rotte di Gusto“ percorsi turistici in Bike alla scoperta delle terre di produzione delle eccellenze enogastronomiche della Riviera dei Fiori.

Noi abbiamo il privilegio di avere dei tesori nascosti, località ricche di vigneti e uliveti storici, di prodotti sani e unici , edifici d’arte e paesaggi da favola.

Elevation Club all’insegna della natura, vuole creare momenti dove i sapori del gusto sono legati al territorio, alle reali condizioni di vita di chi lo vive, alle produzioni e alle modalità con cui queste vengono effettuate, e quindi alla vita del luogo, alle vicende storiche, artistiche e sociali.

Esperienze enogastronomiche che devono avere la capacità di coinvolgere il turista in prima persona fornendogli le “chiavi di accesso” alla cultura del territorio e rendendolo partecipe e protagonista della vita locale.

Con “Rotte di Gusto” al turista è offerta la possibilità di avere un ruolo attivo, di poter “creare”, di poter vivere una dimensione esperienziale più “marcata” rispetto ad altre tipologie di vacanza.

Elevation Club con guide turistiche professionali accompagnerà i turisti in bike nelle aziende agricole , tra vigne ed uliveti, tra terrazze coltivate vista mare, attraversando le colline del ponente, alla scoperta dei segreti dei contadini, con degustazione diretta dei prodotti in azienda, accolti dal vignaiolo o dal frantoiano che racconterà le tecniche di produzione, svelerà ciò che lo contraddistingue, parlerà dei suoi vitigni o dei suoi uliveti , il tutto arricchito da corsi di cucina tipica.

Il tutto sarà prenotabile e raggiungibile ( non ancora in funzione) a breve attraverso il sito del Elevation Club .

Responsabile provinciale di “Rotte di Gusto“ by Elevation Club è stato indicato il sommelier/biker imperiese Revello Giovanni, esperto di vini e di vigne, selezionatore di imprenditori agricoli dedicati al turismo, sotto la regia tecnica del direttore del Club Stefano Scialli .

Una nuova sfida di Confesercenti alla scoperta di nuovi progetti nel settore turistico del outdoor, legati alle tradizioni del nostro territorio, con protagonisti i nostri contadini.

Aziende agricole interessate ad aderire al progetto possono scriverci direttamente alla email : info@elevationclub.com

