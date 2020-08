Il Sindaco di San Bartolomeo al Mare Valerio Urso ha firmato oggi la revoca immediata del divieto temporaneo di balneazione emesso in data 11 agosto. I valori degli ultimi prelievi effettuati da Arpal sono abbondantemente nella norma. “Voglio ringraziare le persone degli uffici comunali, di Rivieracqua e degli Enti e Imprese che sono intervenuti – dichiara Urso -, per averci consentito di arrivare in tempi così rapidi al ripristino della normalità. La situazione era estremamente delicata e tutti si sono adoperati per aiutare a risolvere un problema che avrebbe potuto trascinarsi per più giorni. Tutti hanno lavorato giorno e notte per arrivare il più presto possibile alla revoca. Mi scuso per i problemi e i disagi occorsi – conclude Urso -, ma quanto accaduto non è stato dipendente dalla nostra volontà, né dalla nostra imperizia”.

