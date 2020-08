La sera di domenica 16 agosto approda in Banchina Aicardi a Oneglia la ciurma de “La nave fantasma”: una squadra di funamboli, acrobati e giocolieri si destreggeranno tra virtuosismi, giochi ed evoluzioni sospesi su tessuti aerei, con un gran finale di effetti di giocoleria.

Uno spettacolo ideato per conquistare i più piccoli, ma che saprà sorprendere anche gli adulti, quello organizzato dal Comune di Imperia con La Fem Spettacoli.

L’appuntamento è per domenica 16 agosto alle 21.15 in Banchina Aicardi.

“Uno spettacolo divertente e adrenalinico, pensato per i bambini – commenta l’Assessore alle Manifestazioni Simone Vassallo – per un Ferragosto da vivere a Imperia, in una città sicura e a misura di famiglia”.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito. Sarà possibile accedere sino a esaurimento posti, nel rispetto delle normative sul distanziamento interpersonale di sicurezza.

Disiscriviti