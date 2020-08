L’impennata di casi di COVID-19 di questi ultimi pochi giorni e’ un allarme a cui rispondere senza timidezza. Questo perche’ i bambini e i ragazzi hanno bisogno che si riaprano le scuole a meta’ Settembre, ma sara’ possibile riaprire le scuole senza mettere a rischio la popolazione solo se si arrivera’ a meta’ Settembe senza casi di COVID-19 o con pochissimi casi.

Il motivo e’ semplice: la scuola e’ un amplificatore potentissimo del contagio di malattie respiratorie (un fatto noto da sempre per l’influenza, e ora dimostrato per il COVID-19). Se non ci saranno contagi da amplificare, l’autunno sara’ tranquillo. Se ci sara’ una persistenza di focolai, anche piccoli, la scuola creera’ il rischio di dover prendere provvedimenti drastici.

Quanto succedera’ tra un mese e’ determinato da quanto succede ora. I meccanismi che stanno causando l’impennata di casi dopo quasi due mesi tranquilli che ci hanno permesso di vivere una bella estate sono in buona parte noti, ma non tutti prevenibili. Anzi, poiche’ questi meccanismi sono spesso legati ai giovani, verranno senz’altro amplificati dai ritrovi della movida.

Chiediamo ai giovani di essere responsabili come hanno dimostrato di saper essere proprio in questi giorni, quando alcuni hanno deciso volontariamente di isolarsi avendo il sospetto di aver contratto il COVID. Di evitare di raggiungere gli amici se hanno sintomi di malessere anche lieve. Di mantenere distanziamento e usare mascherine quando sono in compagnia. Chiediamo alle autorita’, che gia’ stanno intensificando le misure di sicurezza, di prevenire gli assembramenti di ogni tipo. Nell’ interesse degli stessi giovani, perche’ liberta’ incondizionata in un paio di serate d’agosto potrebbe costare loro un autunno solitario.

Mara Lorenzi per Civicamente Bordighera