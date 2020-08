CNA Imperia ricorda che il 7 Settembre prossimo scadrà il termine per presentare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per poter usufruire del Credito d’Imposta relativo all’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, come previsto dagli art. 120 e 125 del decreto Rilancio, in misura pari al 60% delle spese sostenute.

Secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, le spese agevolate sono tutte quelle sostenute relative alle attività indicate nei protocolli del Ministero della Salute “finalizzate ad eliminare o a ridurre a quantità non significative la presenza dei virus”, a prescindere dal soggetto che svolge le attività indicate.”

“Come richiesto in più occasioni dalla CNA,”, dichiara Luciano Vazzano, Segretario territoriale CNA Imperia, “saranno agevolate non solo le attività eseguite dalle imprese di pulizia, ma anche le attività svolte in economia dalle imprese, che potranno avvalersi di propri dipendenti o collaboratori, sempre nel rispetto delle indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti.”

Al fine di poter beneficiare del credito d’imposta, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dell’ammontare delle spese ammissibili già sostenute fino alla presentazione della domanda e di quelle che si prevede sostenere fino al 31.12.2020.

CNA Imperia è a disposizione delle imprese per offrire supporto. Questo l’iter da seguire:

Predisporre copia delle fatture o preventivi relativi alla sanificazione, DPI o macchinari fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione, compreso il mese di Agosto;

Inviare una e-mail a segreteria@im.cna.it oppure un messaggio al 392 8632827 per prenotare un appuntamento c/o la sede della CNA a voi più vicina.

Si ricorda altresì che fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, inclusi gli Istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile. La comunicazione della cessione avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata (Entratel/Fisconline).

“Restando a disposizione delle imprese per la predisposizione della comunicazione o per eventuali approfondimenti, rinnoviamo la nostra insoddisfazione per il fatto che le domande per i crediti d’imposta per la sanificazione e dei dispositivi di protezione possano essere presentate solamente fino al 7 settembre 2020. È comprensibile che la scelta sia stata fatta per consentire di rendere utilizzabili i crediti d’imposta per l’esecuzione dei versamenti in scadenza il 16 settembre 2020, ma è necessario evidenziare che le imprese stanno affrontando una concentrazione di adempimenti davvero insostenibile e tempi più lunghi avrebbero permesso un più efficace beneficio ai destinatari.”