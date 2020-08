Due gradite conferme per la Golfo Dianese 1923. Simone D’Agnano, attaccante del 2000 diventa giocatore giallorossoblu a titolo definitivo, dopo il prestito dello scorso anno da parte della Sanremese, un altra freccia sarà a disposizione dell’attacco dianese per la prossima stagione. Lorenzo Casassa Vigna, centrocampista classe 1996, dopo la stagione della consacrazione condita da 6 goal e diverse prestazioni di livello aumenta la concorrenza nel centrocampo di Nicola Colavito.

Calcio, in Promozione il Golfo Dianese conferma D’Agnano e Casassa Vigna