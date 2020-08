Dopo aver valutato le diverse alternative disponibili, l’Amministrazione di Bordighera ha raggiunto un accordo economico con le Suore di Villa Palmizi (Istituto Maria Consolatrice), accordo che resta subordinato alla verifica dell’idoneità dei locali attualmente in corso con l’ausilio dei tecnici comunali e dei Vigili del Fuoco. Questa soluzione, se confermata, consentirà di far fronte alle necessità dei diversi plessi scolastici limitando al minimo i disagi per le famiglie. “Colgo l’occasione per ringraziare l’Assessore Gnutti e tutti i cittadini e le istituzioni che si sono rese disponibili ad offrire i loro spazi per consentire il regolare svolgimento dell’attività didattica.” dichiara il Sindaco Ingenito.

