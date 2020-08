Due dei tre locali con licenza per il ballo della provincia (il Koko Beach a Imperia e il Bay Club a Sanremo) hanno confermato gli appuntamenti nel fine settimana di Ferragosto. Il Kursaal di Bordighera ha scelto di restare chiuso dopo un tentativo di riapertura durato due serate. Nelle discoteche di Sanremo e Imperia si ballerà all’aperto con distanziamento di un metro tra le persone nel locale e due in pista, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

