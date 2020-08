L’ASD Taggia Calcio ha trovato l’accordo per la stagione sportiva 2020-2021 con il calciatore Luca Baracco. Luca torna al Marzocchini dopo 6 anni trascorsi al Pietra Ligure dove ha disputato i campionati di Promozione ed Eccellenza, il centrocampista classe 88 in passato , oltre a quella del Pietra Ligure, ha vestito le maglie di Argentina, Andora, Sestrese, Riva Ligure.



Il Taggia ha anche trovato l’accordo a titolo temporaneo per il trasferimento, per la stagione sportiva 2020-2021, del calciatore Iliasse El Kamli.

L’esterno classe 2000 arriva in prestito dalla Sanremese per la seconda stagione consecutiva, Iliasse va a rinforzare ulteriormente gli esterni a disposizione di Simone Siciliano. Il Taggia ringrazia la società Sanremese, per il prestito del calciatore e per la collaborazione tra le due società, nelle persone del Direttore generale Pino Fava, del Presidente Marco Del Gratta e di Dino Miani.