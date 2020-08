Grazie ad una repentina ed organizzata azione congiunta dei Carabinieri di Ventimiglia e della Polizia locale è stata ritrovata una bambina di 5 anni, di nazionalità straniera, forse albanese, che era in vacanza con i genitori a Ventimiglia che di colpo si era allontanata perdendosi. La scomparsa è avvenuta in passeggiata mare in zona Nervia e l’allarme è stato subito dato dai genitori. E’ stata successivamente ritrovata in Camporosso da personale della polizia locale grazie alla segnalazione di cittadini di Ventimiglia. La bambina sta bene ed è stata riconsegnata ai propri genitori. Sono in corso gli atti di competenza necessaria per eventualmente comprendere meglio l’accaduto.

Il Sindaco Scullino ringrazia le Forze dell’Ordine per la loro professionalità, sono stati momenti di estrema preoccupazione, complimenti agli agenti in servizio e alla collaboraizone dei cittadini.