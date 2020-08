Il Circolo Fratelli d’Italia di Vallecrosia ringrazia le associazioni “La mia città”, “Il Borgo antico”, “Pescatori amici della pesca” e tutte le altre partecipanti da Mentone a Bordighera, per avere organizzato e l’amministrazione per avere patrocinato l’evento “FIACCOLATA SUL MARE”, in ricordo e rispetto delle vittime del COVID19.

“Vedere l’arrivo delle imbarcazioni accompagnato da una soave musica è stato molto toccante e commovente, da fare aprire il cuore.”

