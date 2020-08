Asl 5 13 di cui 8 rientrati da viaggio in Grecia a Corfù 2 dall’Inghilterra e 1 da locale frequentato in Versilia

Salgono i contagi in Liguria in particolare nella provincia di Savona dove oggi si registrano 41 nuovi casi (26 legati al Centro Riabilitativo il Gabbiamo 13 legati alla grigliata di Quiliano e 2 contatti da caso confermato

Liguria 63 nuovi positivi 2 in provincia di Imperia