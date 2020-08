Sull’A12 tra Chiavari e Rapallo nella carreggiata in direzione Genova, ieri pomeriggio 5 persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto 6 auto e un tir. I bimbi sono stati portati all’ospedale Gaslini di Genova, uno in elicottero, con la madre, anch’essa ferita in modo grave, l’altro in ambulanza. Sono ricoverati all’ospedale San Martino di Genova una donna e un uomo, rispettivamente di 22 e 33 anni, entrambi originari dell’Albania, rimasti coinvolti nel sinistro. La donna, intubata, ha riportato un trauma addominale e agli arti inferiori. La prognosi è riservata. Entrambi sono entrati al Pronto Soccorso in codice rosso.

