Il Presidente della Regione Giovanni Toti, d’intesa con il Ministero della Salute, ha deciso che ci saranno tamponi obbligatori in Liguria per chi torna da vacanze o viaggi di lavoro da Malta, Croazia, Spagna, Grecia e per chi proviene da questi Paesi. Chiunque provenga da quei Paesi dovrà fare un test molecolare nelle ore prima della partenza da mostrare al proprio arrivo o dovrà segnalarsi alla Asl del territorio per sottoporsi a un tampone appena rientrato in Liguria.

