Appena terminata una riunione fiume indetta dal Sindaco di Imperia, Claudio Scajola con gli Assessori Laura Gandolfo e Antonio Gagliano, i Dirigenti del Settore Ambiente e del Settore Polizia Municipale, il Direttore Esecutivo del contratto e il rappresentante della società De Vizia Urbaser per studiare migliorie al servizio provvisorio di igiene urbana nell’attesa della scadenza dei 90 giorni contrattuali al termine dei quali il suddetto servizio diverrà definitivo.



Al termine il Sindaco ha emanato un’ordinanza con la quale si prevede che le attrezzature di conferimento dei rifiuti (mastelli e carrellati) debbano essere esposti, per la tipologia di raccolta prevista da calendario, dalle 20:00 alle 24:00 della sera precedente il giorno di raccolta e ritirati entro la mattinata stessa.

Nelle zone di: Oneglia centro, Borgo Peri, Calata Cuneo, Borgo Marina, Porto Maurizio Centro, Borgo Foce, Borgo Cappuccini e Borgo Prino, gli utenti dovranno impegnarsi a ritirare i propri mastelli e carrellati entro le ore 10.00 del mattino.

In caso di mancato ritiro sarà cura del gestore De Vizia Urbaser provvedere al recupero dei mastelli previo accertamento dell’infrazione da parte della Polizia Municipale.

È del tutto evidente che l’igiene e il decoro urbano non possano prescindere dalla collaborazione e dal senso di responsabilità dei cittadini.

Laddove non si riscontri questo senso di responsabilità l’Amministrazione sarà inflessibile prevedendo già dai prossimi giorni a inasprire i controlli e irrogare le eventuali dovute sanzioni.