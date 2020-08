Domani alle 15 a Imperia saranno celebrati al Duomo di Porto Maurizio i funerali dell’ex ispettore di polizia Antonio Pisanu, 73 anni, stroncato da un malore fatale mentre era a funghi a Ormea. Antonio lascia la moglie Gisella e le figlie Federica e Sara. Pisanu, per anni alla Mobile, ricevette anche la medaglia d’oro per un’operazione antidroga, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

Correlati