Nei giorni scorsi tanti ragazzi della Sanremese, categoria giovanissimi, 2006-2007, hanno incontrato, ribadendo la propria vicinanza a Niccolò Bosio, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a Bordighera nell’aprile 2009. Undici anni in cui Niccolò non ha mai mollato, avendo al proprio fianco mamma Betta, papà Marco, i fratelli Luca e Greta. Un percorso di riabilitazione e cura che continua ancora oggi, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

Correlati