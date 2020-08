La Sanremese comunica la cessione a titolo definitivo del calciatore Filippo Scalzi alla Lucchese. L’attaccante si aggregherà nei prossimi giorni al club toscano per iniziare gli allenamenti. Nato a Sanremo il 7 novembre 1997, cresciuto nel vivaio matuziano, Scalzi lascia la maglia biancoazzurra dopo 4 stagioni, 106 presenze e 32 gol in campionato. “All’attaccante va il nostro sincero augurio di una carriera sempre più fulgida e luminosa. Grazie di tutto, Pippo!” dicono i dirigenti della Sanremese.

Filippo Scalzi dalla Sanremese alla Lucchese, il meritato salto nei Professionisti per il talento matuziano