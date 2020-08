Una discoteca di Bergeggi, in provincia di Savona, è stata chiusa con provvedimento del questore per violazione delle normative anti-covid. “La Kava” rimarrà chiusa 5 giorni. Le violazioni delle norme anticovid sono state riscontrate dai poliziotti sia tra i clienti, sia nei gestori. Il locale aveva organizzato anche un “Hospital Party” che trasformava il Covid in una festa con infermiere sexy.

