Il 16 agosto, dalle 8 alle 24, Diano Marina sarà capitale delle grandi occasioni, ma anche di musica, artigianato artistico e sapori tradizionali. Tutto questo e altro ancora è «Dianaffari», un evento organizzato dalla Confcommercio in collaborazione con il Comune.

Spiega la presidente di Confcommercio Diano Marina, Franca Weitzenmiller: «Questa giornata commerciale, che si aggiunge al successo di quelle di Taggia, Sanremo, Bordighera e Ventimiglia, è un evento in cui crediamo molto e per il quale ci siamo impegnati a fondo. Lo abbiamo voluto recuperare in “edizione straordinaria” a seguito della grande richiesta da parte del pubblico e ci siamo riusciti grazie anche alla collaborazione del Comune di Diano Marina. Confcommercio, Federalberghi e Comune hanno stretto una proficua collaborazione in questo periodo di grandi difficoltà al fine di sostenere per quanto possibile le imprese commerciali. Grazie a questa collaborazione e alla disponibilità del sindaco Giacomo Chiappori, siamo riusciti ad ottenere spazi esterni per dehors e per l’esposizione delle merce e a dare un concreto segnale di volontà di ripresa a cittadini e turisti».

Il 16 agosto quindi tutti a Diano Marina per «Dianaffari», dalle 8 alle 24, con piazza del gusto, mercatino di artigianato artistico e filodiffusione. Senza dimenticare la mascherina, per la sicurezza di tutti.

