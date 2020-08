Soggetti in sorveglianza attiva

TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi)

Di cui in TI

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

· TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici

Coronavirus, in provincia di Imperia i ricoverati aumentano da 3 a 6. 68 i contagiati, 62 i sorvegliati a casa