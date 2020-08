In tutti i laboratori di Mentone e di Nizza, così come nel resto della Francia, è possibili sottoporsi gratuitamente al tampone per il Coronavirus, senza prescrizione medica. Il servizio è cpmpletamente rimborsato per tutte le persone che vivono in Francia. In provincia di Imperia i tamponi a pagamento, su base volontaria, al momento costano 85 euro. In tutta la Liguria nell’ultima settimana sono stati eseguiti 9339 tamponi, nelle Alpi Marittime 12154, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

