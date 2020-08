Ecco il dettaglio dei nuovi positivi in Liguria di oggi:

-n. 41 in ASL2 (n.26 Centro riabilitativo il Gabbiano, n.13 legati alla grigliata del 1 agosto a Quiliano – Sv), n.2 contatti di caso confermato;

-n. 2 in ASL1;

-n. 6 in ASL3 (n.3 residenti a Pavia, n.2 contatti di caso, n.1 caso isolato);

-n. 1 in ASL4 (rientro da viaggio a Malta);

-n. 13 in ASL5 (n.8 rientrati da viaggio a Corfù, n. 2 contatti di caso, n.2 rientrati dall’Inghilterra, n.1 ha frequentato locale della Versillia).

