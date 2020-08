Con il raduno al campo ‘Ciccio Ozenda’ e il primo allenamento agli ordini del mister Andrea Caverzan e del preparatore atletico Andrea Caffara è iniziata ufficialmente la stagione 2020/2021 dell’Ospedaletti.

Dopo mesi di pausa forzata, i ragazzi sono tornati a lavorare sul campo in vista delle prime amichevoli e degli impegni ufficiali. A disposizione di Andrea Caverzan gran parte dell’ossatura della squadra che l’anno scorso ha conquistato sul campo la salvezza al primo storico campionato di Eccellenza. Non manca, in pieno stile Ospedaletti, anche una nutrita linea ‘verde’, i giovani sui quali puntano molto sia la società che il mister orange, una doppia garanzia quando si tratta di far crescere i calciatori del futuro. Nelle prossime settimane la prima squadra proseguirà nella preparazione che porterà alle prime gare ufficiali previste a settembre con gli impegni di Coppa Italia.

