Viste le recenti polemiche sui limiti di velocità nelle gallerie della statale 20 poste nel territorio del comune di Airole l”amministrazione ha deciso di rispondere con un post sulla propria pagina ufficiale

Stante la richiesta di molti ed al fine di far cessare le sterili polemiche nate sui vari gruppi e/o pagine nei social, l'Amministrazione Comunale precisa – mediante questo post – che il limite di velocità all'interno delle gallerie è gestito e regolamentato dall'Anas, in quanto di sua competenza ed è di 30 km/h essendoci lavori in corso e quindi ancora zona di cantiere. Per quanto riguarda il tratto di strada all'esterno della galleria, facente parte del Comune di Airole, interessato dal controllo elettronico della velocità, il limite è di 50 km/h come da segnaletica stradale. Si spera con questo post di aver definitamente fugato ogni dubbio.