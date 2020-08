Da oggi, mercoledì 12, fino a lunedì 31 agosto è aperto il bando per la concessione dei bonus emergenza Covid-19 ai lavoratori addetti ai servizi scolastici di ristorazione e pulizia. Il bando, rivolto a privati, è stato predisposto dall’Assessorato alla Formazione e Politiche giovanili e dall’Assessorato al Lavoro ed è conseguente all’accordo stipulato il 17 luglio scorso tra Regione e organizzazioni sindacali e all’approvazione, da parte della Giunta regionale, del piano di sostegno a favore dei suddetti lavoratori a valere sull’asse I (occupazione) del POR FSE 2014-2020. Lo stanziamento complessivo di 1,8 Milioni di euro del Fondo Sociale Europeo finanzierà l’erogazione di bonus economici a sostegno del reddito dei lavoratori (fino a un massimo di 1.050 euro a lavoratore) e l’attivazione di azioni formative finalizzate al trasferimento delle competenze necessarie per riprendere in sicurezza le attività lavorative presso le scuole. Le informazioni per aderire sono disponibili sul sito di Filse.

