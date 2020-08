Alle ore 18 di mercoledì sono ancora in corso gli interventi di ripristino della conduttura che espelle in alto mare le acque reflue del depuratore. I sommozzatori hanno individuato una rottura, presumibilmente dovuta alle reti a strascico di qualche peschereccio. Si stima che i lavori dovrebbero terminare entro la mattinata di domani. Contemporanemente, il Comune di San Bartolomeo al Mare e Rivieracqua, gestore del servizio idrico integrato (che comprende l’esercizio delle reti di fognatura e la conduzione del processo di depurazione dei reflui) hanno incaricato un’azienda specializzata di realizzare costantemente prelievi e analisi, onde consentire di avere una visione parallela a quella fornita dall’Arpal e poter permettere la revoca del divieto di balneazione nel modo più repentino possibile.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta