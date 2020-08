Nella zona di Castellaro sono state ritrovate Lalla e Luna, due femmine di bloodhound addestrate per la ricerca delle persone, rapite dall’allevamento Terre di confine, a Taggia. Probabile che chi le ha rapite, scassinando la serratura di un recinto, le abbia liberate perché tenerle era troppo rischioso, dato che le stavano cercando Carabinieri, volontari e il servizio veterinario dell’Asl, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

