La Federazione Italiana Nuoto ha confermato l’iscrizione della Rari Nantes Imperia al campionato di Serie A2 femminile inserendola nel Girone Nord, come era pronosticabile. Il blasone delle squadre alzerà il livello della competizione, pronta a partire dopo le tante difficoltà della scorsa stagione. Rispetto all’ultima, ad Imperia e U.S. Locatelli, si aggiunge un’altra ligure: Rapallo Pallanuoto. La trasferta più distante si profilerà nell’incontro contro la Promogest, in Sardegna.

Di seguito l’elenco completo delle partecipanti:

R.N.IMPERIA

2001 Padova

AN Brescia

Aquatica Torino

Como Nuoto

NC Milano

Promogest

R.N.Bologna

Rapallo Pallanuoto

U.S.Locatelli