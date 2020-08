Nel 13° anniversario dell’omicidio di Antonella Multari, uccisa il 10 agosto 2007 con 40 coltellate in via Volta a Sanremo, l’avvocato di Luca Delfino, Riccardo Lamonaca, ha fatto sapere che il suo assistito si è rifiutato di chiedere la semi-libertà, beneficio di cui potrebbe usufruire dopo avere scontato la maggior parte della condanna a 16 anni e 8 mesi. “Non può tornare libero, è una persona pericolosa. Se uscirà dal carcere causerà altro dolore, ci saranno altre tragedie” dice Rosa Tripodi, mamma di Antonella, a Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

Omicidio di Antonella Multari, la mamma Rosa Tripodi: “Luca delfino non può tornare libero, è pericoloso”