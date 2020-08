Alessio Scalamandré, 28enne che a Genova ha ucciso il padre Pasquale, 62 anni, ha spiegato di essere stato aggredito dal padre e di aver avuto paura: “Lo volevo fermare per poter scappare” ha ribadito nell’interrogatorio. Il giovane è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela e dall’uso di arma impropria. Il fratello Simone è indagato in concorso. Le pistole, che il 62enne deteneva, erano state sequestrate a gennaio, dopo la denuncia della moglie. “Da allora minacciava di uccidere mia madre sgozzandola con un coltello” ha detto Alessio.

Omicidio del padre a Genova. il figlio confessa: “Lo volevo fermare per poter scappare”